Złoty w poniedziałek nieco słabszy w stosunku do euro

Złoty w poniedziałek nieco stracił w stosunku do euro. Ok. godz. 17 euro kosztowało 4,69 zł.

Złoty w poniedziałek stracił nieco ponad 0,1 proc. w stosunku do euro. Ok. godz. 17 wspólna waluta kosztowała 4,69 zł. Złoty osłabił się także do franka szwajcarskiego, który ok. godz. 17 kosztował ok. 4,68 zł.

Za to w stosunku do dolara kurs złotego praktycznie się nie zmienił i ok. godz. 17 dolar kosztował 4,33 zł.

Rano w poniedziałek euro kosztowało 4,69 zł, frank szwajcarski 4,67 zł, a dolar - 4,32 zł.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl