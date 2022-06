Złoty w poniedziałek po południu minimalnie traci do euro. Wspólna waluta ok. godz. 18.30 kosztowała blisko 4,69 zł. Złoty zyskuje natomiast do dolara.

Euro w poniedziałek po południu kosztowało blisko 4,69 zł, zyskując do złotego o 0,03 proc. W podobnym stopniu złoty tracił do franka szwajcarskiego. Frank ok. godz. 18.30 był droższy o 0,11 proc. i kosztował ponad 4,64 zł.

Natomiast złoty zyskiwał do dolara 0,66 proc. Amerykańska waluta kosztowała niecałe 4,42 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl