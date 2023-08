Złoty w poniedziałek po południu umocnił się wobec euro, dolara i franka

W poniedziałek ok. godz. 17.20 polska waluta zyskała na wartości wobec euro dolara i franka szwajcarskiego. Euro było wyceniane na 4,43 zł, dolar na 4,02 zł, a frank szwajcarski na 4,60 zł.

Polska waluta w poniedziałek około godziny 17.20 zyskiwała do euro 0,07 proc., które było wyceniane na prawie 4,43 zł. Za dolara płacono 4,02 zł po tym jak osłabił się on do złotego o 0,03 proc., a frank szwajcarski, po osłabieniu o 0,18 proc. był wyceniany na 4,60 zł.

W poniedziałek ok. godz. 7.00 złoty umocnił o 0,16 proc. względem euro, do 4,43 zł i o 0,21 proc. wobec franka szwajcarskiego, do blisko 4,61 zł. Stracił natomiast 0,17 proc. do dolara amerykańskiego, do 4,03 zł.

