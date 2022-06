Złoty w poniedziałek po południu z lekkim spadkiem wobec euro i dolara

W poniedziałek przed godziną 18 polska waluta lekko traciła wobec euro i dolara, zyskała do franka szwajcarskiego. Europejska waluta kosztowała ponad 4,58 zł, dolar blisko 4,29, a frank ponad 4,42 zł.

Złoty w trakcie wieczornej sesji tracił wobec euro ok. 0,15 proc. do dolara o ok. 12 proc. Euro było wyceniane na ponad 4,58 zł, dolar na blisko 4,29 zł.

Polska waluta wzmocniła się za to wobec franka o 0,34 proc., który w poniedziałek kosztował ponad 4,42 zł.

