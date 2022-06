Złoty w poniedziałek rano lekko traci do euro. Wspólna waluta ok. godz. 7 kosztowała prawie 4,69 zł.

Złoty w poniedziałek rano lekko traci do euro. Wspólna waluta ok. godz. 7 zyskiwała 0,12 proc. do złotego i kosztowała blisko 4,69 zł. W podobnym stopniu złoty tracił do franka szwajcarskiego. Frank ok. godz. 7 był droższy o 0,13 proc. i kosztował prawie 4,64 zł.

Za to w poniedziałek rano złoty zyskiwał do dolara. Amerykańska waluta traciła 0,22 proc. i kosztowała niecałe 4,4 zł.

