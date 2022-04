Złoty w poniedziałek słabszy, euro po 4,65 zł

W poniedziałek złoty osłabił się do euro o 0,1 proc., kurs wspólnej waluty wynosił ok. godz. 17 do 4,65 zł. Więcej stracił złoty w stosunku do dolara i franka szwajcarskiego.

