W poniedziałek wieczorem polska waluta traciła wobec euro 1,14 proc., dolara 1,6 proc., a do franka szwajcarskiego 1,04 proc.

Złoty w poniedziałek wieczorem tracił wobec głównych walut. W stosunku do euro notowanie polskiej waluty spadało o ok. 1,14 proc., do dolara o ok. 1,6 proc., do franka szwajcarskiego złoty tracił 1,04 proc.

W poniedziałek po godzinie 19. europejską walutę wyceniano na ponad 4,65 zł, dolara na ponad 4,45 zł, a frank kosztował niespełna 4,48 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl