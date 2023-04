Złoty w poniedziałek zyskał do euro, stracił do dolara

Złoty w poniedziałek po południu zyskał ponad 0,2 proc. do euro, które ok. godz. 17 kosztowało niespełna 4,63 zł. Złoty za to stracił do dolara.

Złoty w poniedziałek po południu zyskał ponad 0,2 proc. do euro, które ok. godz. 17 kosztowało niespełna 4,63 zł. Złoty za to stracił do dolara prawie 0,5 proc. W efekcie ok. godz. 17 dolar kosztował blisko 4,24 zł. Kurs franka szwajcarskiego prawie się nie zmienił, frank kosztował 4,72 zł.

W poniedziałek rano euro kosztowało 4,64 zł, frank szwajcarski 4,72 zł, a dolar - 4,22 zł.

