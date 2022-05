Złoty w poniedziałek zyskał na wartości, euro kosztowało 4,69 zł

Złoty w poniedziałek zyskał na wartości. Euro w stosunku do polskiej waluty osłabiło się o blisko 0,3 proc. i ok. godz. 18. kosztowało nieco ponad 4,69 zł.

Złoty w poniedziałek zyskał na wartości. Euro w stosunku do polskiej waluty osłabiło się o blisko 0,3 proc. i ok. godz. 18. kosztowało nieco ponad 4,69 zł. Nieco mniej złoty zyskał do dolara. Amerykańska waluta ok. godz. 18. kosztowała blisko 4,45 zł, co oznacza, że do złotego straciła 0,23 proc.

Frank szwajcarski stracił do złotego ponad 0,7 proc. i kosztował niespełna 4,48 zł.

