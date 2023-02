Złoty w środę bez zmian w stosunku do euro, słabszy do dolara

Kurs euro w środę nie zmienił się. Ok. godz. 17 euro kosztowało niecałe 4,75 zł, a więc tyle co na otwarciu handlu. Złoty stracił nieco do dolara.

Kurs euro w środę nie zmienił się. Ok. godz. 17 euro kosztowało niecałe 4,75 zł, a więc tyle co na otwarciu handlu. Złoty stracił nieco ponad 0,1 proc. do dolara, który kosztował ok. godz. 17 blisko 4,47 zł. Nie zmienił się za to kurs franka szwajcarskiego - wynosił 4,8 zł.

W środę rano euro kosztowało 4,74 zł, frank szwajcarski 4,81 zł, a dolar - 4,45 zł.

