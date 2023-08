Złoty w środę mocniejszy do euro i dolara

Złoty w środę po południu umocnił się do euro, które ok. godz. 17 kosztowało blisko 4,47 zł. Złoty zyskał także do dolara.

Złoty w środę po południu umocnił się o 0,15 proc. do euro, które ok. godz. 17 kosztowało nieco ponad 4,46 zł. Złoty zyskał także 0,1 proc. do dolara, który ok. godz. 17 wyceniany był na niespełna 4,12 zł. Kurs franka szwajcarskiego praktycznie się nie zmienił i wynosił 4,68 zł.

W środę rano euro kosztowało 4,46 zł, frank szwajcarski 4,67 zł, a dolar 4,11 zł.

