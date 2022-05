Złoty w środę mocniejszy, kurs euro spadł do niespełna 4,68 zł

Złoty w środę umocnił się nieco w stosunku do głównych walut. Kurs euro spadł o 0,23 proc. i ok. godz. 18 wynosił niespełna 4,68 zł.

Złoty w środę umocnił się. Kurs euro spadł o 0,23 proc. i ok. godz. 18 wynosił niespełna 4,68 zł.

Jeszcze więcej złoty zyskał wobec dolara. Ok. godz. 18 kurs amerykańskiej waluty wynosił niespełna 4,44 zł, co oznacza, że dolar w ciągu dnia stracił do złotego 0,42 proc.

Nasza waluta zyskała także do franka szwajcarskiego. Ok. godz. 18 frank kosztował nieco ponad 4,51 zł, co oznacza, że od początku dnia frank stracił do złotego przeszło 0,8 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl