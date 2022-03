Złoty w środę nadal się umacniał

W środę polska waluta kontynuowała umocnienie do głównych walut. Po godzinie 18.00 euro kosztowało 4,66 zł, dolar - 4,23 zł, a frank szwajcarski 4,49 zł.

Jak wynika z danych Bloomberga, złoty w środę umocnił się do euro o 0,69 proc. do 4,66 zł.

Polska waluta umocniła się również wobec dolara (o 1,24 proc.) do 4,23 zł oraz do franka szwajcarskiego (o 1,29 proc.) do 4,49 zł.

W środę ok. godz. 8 rano za euro płacono 4,70 zł, za dolara 4,28 zł, a za franka szwajcarskiego 4,56 zł.

