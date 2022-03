Złoty w środę nieco mocniejszy; euro kosztuje niespełna 4,64 zł

Złoty w środę nieco się umocnił. Kurs euro ok. godz. 18. spadł o 0,25 proc., do niespełna 4,64 zł.

Nieco mocniej, bo o 0,94 proc., złoty umocnił się w stosunku do dolara. Ok. godz. 18 dolar kosztował 4,156 zł.

Złoty umocnił się także minimalnie (bo zaledwie o 0,04 proc.) w stosunku do franka szwajcarskiego, który kosztował 4,5 zł.

