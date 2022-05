Złoty w środę nieznacznie traci do euro i dolara. Nieznacznie umacnia się natomiast wobec franka szwajcarskiego.

Złoty w środę po godzinie 18 tracił do euro 0,12 proc., kurs euro wynosił niemal 4,67 zł. Większą stratę złotówka notowała do dolara. Traciła w stosunku do amerykańskiej waluty 0,37 proc. Dolar był warty 4,43 zł.

Polska waluta nieznacznie wzmocniła się natomiast wobec franka szwajcarskiego. Złoty był mocniejszy o 0,33 proc., za franka trzeba było płacić 4,47 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl