W środę po południu złoty utrzymuje wycenę 4,77 do euro; w stosunku do dolara zyskuje 0,2 proc., do poziomu 4,78. Za franka szwajcarskiego płaci się 4,95 zł.

W środę po godz. 17 euro kosztuje 4,77 zł - tyle samo, co w środę rano.

Dolar jest wyceniany na 4,78 zł, niżej o 0,2 proc.

Frank szwajcarski kosztuje 4,95 zł, o 0,2 proc. mniej.

