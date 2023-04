Złoty w środę po południu stabilny do głównych walut

W środę po południu polska waluta była stabilna wobec głównych walut. Niewiele traciła do euro i dolara i umacniała się lekko do franka. Euro wyceniane było na 4,62, dolar na 4,21, a frank na 4,69 zł.

W środę ok. godz. 17.30 złoty tracił do euro ok. 0,1 proc. Wspólna waluta była wyceniana na 4,62 zł. Niewielkie osłabienie złoty notował również wobec amerykańskiej waluty. Dolar umacniał się o ok. 0,1 proc. i kosztował 4,21 zł.

Polska waluta niewiele zyskiwała do franka (ok. 0,02 proc.), który kosztował 4,69.

W środę rano ok. godz. 8.00 euro wyceniane było na 4,63 zł, dolar 4,22 zł, a frank szwajcarski - 4,70 zł.

