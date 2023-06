W środę po południu polska waluta umocniła się do euro, dolara i franka szwajcarskiego. Euro ok. godz. 17.10 kosztowało 4,43 zł, dolar 4,05 zł, a frank - 4,52 zł.

W środę ok. godz. 17.10 euro słabło o 0,14 proc. i było wyceniane na 4,43 zł. Najwięcej, bo blisko 0,4 proc. złoty zyskiwał do dolara amerykańskiego, który kosztował 4,05 zł. Frank szwajcarski osłabiał się z kolei o ok. 0,2 proc. do 4,52 zł.

W środę o godz. 7.30 za euro płacono 4,44 zł, za dolara - 4,07 zł, a za franka 4,53 zł.

