Złoty w środę rano nieznacznie zyskiwał wobec euro i franka; stabilny wobec dolara

W środę przed godz. 8.00 polska waluta nieznacznie zyskiwała wobec euro i franka szwajcarskiego; była stabilna wobec dolara amerykańskiego. Euro kosztowało 4,59 zł, dolar 4,29 zł, a frank 4,46 zł.

W trakcie porannych notowań w środę wspólna waluta o godz. 7.55 kosztowała 4,59 zł, we wtorek ok. godz. 17.00. za euro płacono 4,6 zł.

Kurs złotego pozostaje bez zmian wobec dolara, który kosztował w środę rano 4,29 zł, tyle samo co podczas popołudniowego wtorkowego zamknięcia.

Z kolei w stosunku do franka szwajcarskiego złoty w porannym środowym handlu zyskał nieco ponad 0,29 proc.; frank kosztował 4,46 zł; ok. godz. 17.00 we wtorek - niecałe 4,47 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl