Złoty w środę rano stabilny

W środę rano złoty nie zmienił kursu wobec głównych walut w porównaniu z wtorkowym późnym popołudniem. Przed 8.00 rano w środę euro kosztowało 4,63 zł, dolar 4,27 zł, a frank 4,58 zł.

