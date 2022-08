Złoty w środę rano traci do głównych walut

W środę rano polska waluta osłabia się o 0,18 proc. wobec euro i kosztuje 4,72 zł; do franka szwajcarskiego traci 0,23 proc., a do dolara 0,09 proc.

Złoty w środę ok. godz. 9.05 osłabiał się w stosunku do euro o 0,18 proc., do poziomu 4,72 zł, a do franka szwajcarskiego o 0,23 proc., za którego trzeba było płacić 4,84 zł.

Polska waluta osłabia się także wobec dolara amerykańskiego o 0,09 proc., którego wyceniano na 4,72 zł.

We wtorek ok. godz. 18.20 euro kosztowało 4,72 zł, dolar 4,71 zł, a frank szwajcarski - 4,84 zł.

