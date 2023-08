Złoty w środę słabszy do euro i dolara

Złoty w środę osłabił się do euro, które po umocnieniu się o niespełna 0,2 proc. kosztowało ok. godz. 17 prawie 4,47 zł. Złoty stracił też do dolara.

Złoty w środę stracił do euro, które po umocnieniu się o niespełna 0,2 proc. kosztowało ok. godz. 17 prawie 4,47 zł. Złoty stracił także do dolara - choć niewiele, bo zaledwie 0,02 proc. - który ok. godz. 17 kosztował 4,07 zł. Złoty zyskał za to do franka szwajcarskiego - ten potaniał o 0,2 proc. i kosztował 4,64 zł.

W środę rano euro kosztowało 4,46 zł, frank szwajcarski 4,65 zł, a dolar 4,06 zł.

