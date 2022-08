Złoty w środę stracił w stosunku do głównych walut. Euro ok. godz. 17 kosztowało 4,7 zł.

Złoty w środę stracił w stosunku do głównych walut. Kurs euro w ciągu dnia wzrósł o blisko 0,8 proc. i ok. godz. 17 wynosił 4,7 zł. Dolar zyskał nieco ponad 0,7 proc. i ok. godz. 17 kosztował prawie 4,63 zł.

Także frank szwajcarski się umocnił o prawie 0,5 proc. i kosztował 4,85 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl