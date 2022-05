Złoty w środę umocnił się wobec euro, osłabił wobec dolara

Złoty we wtorek umacniał się w stosunku do euro. Wspólna waluta ok. godz. 17.30 kosztowała niespełna 4,64 zł, jednocześnie złoty tracił na wartości w stosunku do amerykańskiego dolara.

Złoty w środę zyskał w stosunku do euro 0,19 proc., za które około godz. 17,30 trzeba było zapłacić około 4,64 zł

Za amerykańską walutę w środę trzeba było zapłacić o 0,24 proc. więcej niż dzień wcześniej na zamknięciu, czyli 4,42 zł.

W stosunku do franka szwajcarskiego złoty przed południem zaczął się umacniać, jednak po 16.00 przeszedł do spadków. Około 17.30 złoty tracił do franka 0,68 proc. zniżkując do 4,47.

