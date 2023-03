Złoty w środę zyskiwał do euro tracąc do dolara i franka

Polska waluta w środę około godziny 17.10 zyskiwała do euro 0,14 proc., przez co wspólna waluta była wyceniana na 4,70 zł.

W tym samym czasie złoty tracił do dolara i franka szwajcarskiego. Skala osłabienia polskiej waluty wyniosła 1,77 proc. wobec dolara, który był wyceniany na 4,46 zł i 0,66 proc. wobec franka, za którego trzeba było zapłacić 4,83 zł.

W środę ok. godz. 7.40 polska waluta straciła na wartości 0,05 proc. wobec euro, które kosztowało 4,79 zł, oraz 0,04 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, wycenianego również na 4,79 zł. Zyskała natomiast 0,16 proc. do dolara amerykańskiego, za którego płacono 4,38 zł.

