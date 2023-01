Złoty we wtorek mocno traci do dolara, euro również zyskuje

Złoty we wtorek mocno traci do dolara. Ok. godz. 17 kurs dolara był o ponad 1,2 proc. wyższy niż na otwarciu. Umocniło się także euro.

Złoty we wtorek mocno traci do dolara. Ok. godz. 17 kurs dolara był o ponad 1,2 proc. wyższy niż na otwarciu i wynosił 4,43 zł. Umocniło się euro. Ok. godz. 17 kurs euro wynosił niespełna 4,68 zł, a więc wzrósł o ponad 0,3 proc. Za to kurs złotego w stosunku do franka szwajcarskiego prawie się nie zmienił od otwarcia i wynosił 4,72 zł.

We wtorek ok. 7.30 dolar kosztował 4,38 zł, euro kosztowało 4,67 zł, frank szwajcarski - 4,74 zł.

