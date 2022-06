Złoty we wtorek po południu tanieje w stosunku do głównych walut. Euro ok. godz. 17 kosztowało prawie 4,69 zł.

Złoty we wtorek po południu tanieje w stosunku do głównych walut. Euro umocniło się do złotego o nieco ponad 0,2 proc. i ok. godz. 17 kosztowało blisko 4,69 zł.

Jeszcze mocniej zyskał dolar. Amerykańska waluta zdrożała do złotego o ponad 0,7 proc. i ok. godz. 17 kosztowała prawie 4,46 zł. Także frank szwajcarski zyskał ponad 0,7 proc. i kosztował prawie 4,66 zł.

