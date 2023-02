Złoty we wtorek po południu tracił do głównych walut. Euro zdrożało o ponad 0,2 proc., do prawie 4,76 zł, a dolar zyskał ponad 0,5 proc.

Złoty we wtorek po południu tracił do głównych walut. Euro zdrożało o ponad 0,2 proc. i ok. godz. 17 kosztowało prawie 4,76 zł. Dolar zyskał ponad 0,5 proc. i ok. godz. 17 wyceniany był na prawie 4,45 zł. Złoty stracił najwięcej do franka szwajcarskiego, który kosztował prawie 4,82 zł (zyskał ponad 1,1 proc.).

We wtorek rano euro kosztowało 4,74 zł, dolar był wyceniany na 4,41 zł, a frank szwajcarski kosztował 4,76 zł.

