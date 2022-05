Złoty we wtorek rano pozostaje mocny

Notowania złotego utrzymują się we wtorek rano na stabilnych poziomach po poniedziałkowym umocnieniu względem głównych walut. Kurs euro do złotego pozostaje na poziomie 4,61.

We wtorek ok. 8 rano za euro płacono 4,61 zł, podobnie jak w poniedziałek wieczorem. Za dolara trzeba płacić ok. 4,32 zł, a za franka szwajcarskiego - 4,47 zł, w obu przypadkach bez zmian względem poprzedniego dnia.

Kurs euro do dolara utrzymuje się we wtorek rano na poziomie 1,06.

Jak wskazali we wtorkowym komentarzu analitycy PKO BP, głównym czynnikiem, który w poniedziałek wspierał waluty rynków wschodzących, było umocnienie euro wobec dolara.

"Oprócz poprawy globalnego sentymentu, na niekorzyść dolara wpływała informacja przekazana w formie wpisu na blogu Europejskiego Banku Centralnego od Christine Lagarde. Prezes Banku zasugerowała, że do września w strefie euro zakończony miałby zostać okres ujemnych stóp procentowych. Takie słowa wpisują się w rynkowe oczekiwania, zgodnie z którymi w lipcu oraz we wrześniu EBC dokona podwyżek stopy depozytowej po 25 pb z obecnego poziomu -0,50 proc." - napisali analitycy.

W poniedziałek GUS podał dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w kwietniu. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 19,0 proc. w ujęciu rocznym, powyżej prognoz analityków. Z kolei produkcja budowlano-montażowa wzrosła w kwietniu o 9,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 5,9 proc. W marcu br. produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 27,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Prezes NBP Adam Glapiński w poniedziałkowym przesłaniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos podkreślił, że RPP prawdopodobnie będzie kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach, aż osiągnie pewność, że inflacja trwale się obniży.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl