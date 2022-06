Złoty we wtorek rano stabilny wobec głównych walut

We wtorek przed godz. 8.00 polska waluta była stabilna wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało rano 4,58 zł, dolar 4,29 zł, a frank 4,42 zł.

W trakcie porannych notowań we wtorek wspólna waluta ok. godz. 7.40 kosztowała 4,58 zł; tyle samo, co w poniedziałek przed godziną 18.

Nasza waluta pozostawała stabilna także wobec amerykańskiego dolara. W tym przypadku za dolara we wtorek rano trzeba zapłacić około 4,29 zł; tyle samo, co w poniedziałek po południu.

W stosunku do franka szwajcarskiego złoty także pozostawał stabilny. Za szwajcarską walutę trzeba we wtorek rano zapłacić 4,42 zł; czyli tyle, ile podczas popołudniowego poniedziałkowego notowania przed godz. 18.

