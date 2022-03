Złoty we wtorek się umacniał; najbardziej do franka szwajcarskiego

We wtorek złoty umacniał się do głównych walut. Po godzinie 18.30 dolar kosztował 4,29 zł, euro - 4,70, a frank szwajcarski 4,56 zł.

Jak wynika z danych www.investing.com, we wtorek ok. godz. 18.30 złoty umacniał się wobec euro o 0,79 proc. do 4,70 zł.

Polska waluta umocniła się również wobec dolara (o 0,91 proc.) do 4,29 zł. Złoty najwięcej zyskiwał wobec franka szwajcarskiego (1,06 proc.) za którego trzeba było zapłacić 4,56 zł.

We wtorek rano euro kosztowało 4,74 zł, dolar 4,31 zł, a frank szwajcarski 4,59 zł.

