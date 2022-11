Kurs złotego we wtorek nie zmienił się w stosunku do euro, wspólna waluta ok. godz. 17 kosztowała 4,68 zł. Złoty za to zyskał w stosunku do dolara.

Kurs złotego we wtorek nie zmienił się w stosunku do euro, wspólna waluta ok. godz. 17 kosztowała 4,68 zł. Złoty zyskał za to prawie 0,3 proc. w stosunku do dolara, który ok. godz. 17 kosztował niespełna 4,52 zł.

We wtorek wieczorem taniał także frank szwajcarski, który stracił blisko 0,4 proc. i kosztował 4,75 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl