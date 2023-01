Złoty we wtorek słabszy w stosunku do euro

Złoty we wtorek po południu taniał w stosunku do euro o przeszło 0,1 proc. Wspólna waluta ok. godz. 17 kosztowała 4,71 zł.

Złoty we wtorek po południu taniał w stosunku do euro o przeszło 0,1 proc. Wspólna waluta ok. godz. 17 kosztowała 4,71 zł. W stosunku do dolara kurs złotego nie zmienił się i amerykańska waluta ok. godz. 17 kosztowała 4,34 zł. Złoty stracił natomiast 0,7 proc. do franka szwajcarskiego, który kosztował 4,72 zł.

We wtorek rano euro kosztowało 4,71 zł, frank szwajcarski 4,69 zł, a dolar - 4,34 zł.

