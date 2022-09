Złoty we wtorek tracił do głównych walut

Złoty we wtorek tracił wobec wszystkich głównych walut. Strata wobec euro wyniosła 0,51 proc., a za wspólną walutę około godziny 17.20 trzeba było zapłacić 4,73 zł.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jeszcze rano, około godziny 9.00 kurs złotego był bliski zamknięcia z poniedziałku i wynosił 4,70 zł, ale po południu zaczął się gwałtownie osłabiać i około godziny 17.20 euro było wyceniane na 4,73 zł.

Jeszcze mocniej, bo o 0,92 proc., złoty osłabiał się wobec dolara, który był wyceniany około godziny 17.20 na 4,74 zł.

Polska waluta traciła również wobec franka szwajcarskiego i podobnie jak do euro i dolara, do pogłębienia się przeceny doszło po południu. O ile na początku dnia za franka trzeba było zapłacić 4,87 zł, to około godziny 17.20 złoty osłabiał się wobec tej waluty o 0,88 proc., a frank był wyceniany na 4,91 zł.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl