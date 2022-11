Złoty we wtorek umacnia się do głównych walut

Złoty we wtorek po południu umacnia się do głównych walut - najmocniej wobec franka i dolara. Euro wyceniane jest poniżej 4,69 zł, dolar na 4,52 zł, a frank szwajcarski na 4,78 zł.

We wtorek ok. godz. 18.30 euro słabło wobec złotego o 0,4 proc. i było wyceniane na niespełna 4,69 zł. Kurs dolara zniżkował o ok. 0,9 proc., do 4,52 zł. Największą zmianę notował frank szwajcarski, którego wycena była niższa o 1 proc., do 4,78 zł.

Euro umacnia się we wtorek do dolara o 0,45 proc. Kurs euro-dolar przekracza 1,03.

We wtorek ok. godz. 7.30 euro kosztowało 4,71 zł, dolar - 4,56 zł, a frank szwajcarski - 4,83 zł.

