Złoty we wtorek wieczorem osłabił się wobec euro i dolara

Polska waluta we wtorek wieczorem osłabiła się wobec euro i amerykańskiego dolara, jednocześnie lekko się umocniła wobec szwajcarskiego franka.

Około godziny 17.40 złoty do euro osłabiło się o 0,10 proc. i było wyceniane na 4,75 zł. W tym samym czasie w stosunku do amerykańskiego dolara złoty stracił 0,29 proc. Dolar kosztował 4,45 zł.

Z kolei wobec franka szwajcarskiego polska waluta we wtorkowy wieczór umocniła się nieznacznie, bo o 0,05 proc., a waluta Szwajcarów była wyceniana na 4,80 zł.

Rano we wtorek po godz. 7 złoty stracił 0,16 proc. w stosunku do euro, o 0,18 proc. w stosunku do dolara i 0,23 proc. do franka szwajcarskiego.

