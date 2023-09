Złoty we wtorek wieczorem stracił do euro i dolara

Polska waluta około godz. 17.30 w stosunku do euro staniała o 0,2 proc. Wspólna waluta była w tym czasie wyceniana na 4,60 zł. Z kolei wobec dolara złoty osłabił się o 0,13 proc. Amerykańska waluta była wyceniana na 4,36 zł.

W stosunku do franka szwajcarskiego kurs złotego nie zmienił się i wynosił 4,77 zł.

Złoty we wtorek rano taniał. W stosunku do euro potaniał o blisko 0,2 proc. i wspólna waluta ok. godz. 7.00 kosztowała nieco ponad 4,61 zł. Złoty stracił także do dolara, który zdrożał o ponad 0,25 proc. i ok. godz. 7.00 kosztował niespełna 4,36 zł. Zdrożał także o ponad 0,1 proc. frank szwajcarski, który kosztował nieco ponad 4,77 zł.