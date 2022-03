Złoty we wtorek wyraźnie mocniejszy, kurs euro sięgnął 4,66 zł

We wtorek złoty wyraźnie się umocnił. Euro ok. godz. 17.45 kosztowało 4,66 zł, czyli o ponad 0,4 proc. mniej niż na otwarciu

Doniesienia o postępach w rozmowach pokojowych między Ukrainą a Rosją doprowadziły do umocnienia się złotego. W stosunku do euro złoty zyskał ponad 0,4 proc. i ok. godziny 17.45 wspólna waluta kosztowała 4,66 zł.

Jeszcze więcej złoty zyskał w stosunku do dolara. Ok. godz. 17.45 za dolara trzeba było płacić niecałe 4,2 zł, czyli o ponad 1,6 proc. mniej niż na otwarciu.

Frank szwajcarski w stosunku do złotego w ciągu dnia stracił 1,22 proc. i kosztował nieco ponad 4,51 zł.

