Złoty we wtorek zdrożał w stosunku do euro i dolara

Złoty we wtorek zyskał do innych walut. Euro potaniało o blisko 0,1 proc. i ok. godz. 18 kosztowało niespełna 4,71 zł. Dolar stracił do złotego 0,2 proc. i kosztował blisko 4,44 zł. Frank szwajcarski potaniał o 0,25 proc. i kosztował 4,73 zł.

We wtorek rano euro kosztowało prawie 4,72 zł, dolar blisko 4,46 zł, a frank szwajcarski ponad 4,75 zł.

