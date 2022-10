Złoty we wtorek zyskał do euro i dolara. Ok. godz. 17 euro kosztowało 4,78 zł, a dolar 4,85 zł.

Złoty we wtorek zyskał w stosunku do dwóch głównych walut. Euro potaniało o niespełna 0,2 proc. i ok. godz. 17 kosztowało 4,78 zł. Z kolei dolar potaniał o 0,4 proc. i ok. godz. 17 kosztował 4,85 zł.

Także frank szwajcarski potaniał - o niespełna 0,1 proc., do 4,88 zł.

