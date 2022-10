Złoty we wtorek zyskuje względem euro i dolara

Polska waluta we wtorek po południu umacnia się do euro i dolara, pozostaje stabilna wobec franka szwajcarskiego. Cena dolara spadła poniżej 5 zł.

Złoty we wtorek około godz. 17.30 zyskiwał na wartości wobec euro o ok. 0,05 proc. - wspólna waluta kosztowała 4,85 zł. Polska waluta umacniała się też do dolara - o ok. 0,4 proc. Cena za amerykańską walutę spadła poniżej 5 zł, do poziomu 4,98-4,99 zł. Polska waluta pozostawała stabilna do franka szwajcarskiego wycenianego na ok. 5 zł.

We wtorek rano złoty tracił ok. 0,3 proc. do głównych walut. Ok. godz. 8.15 euro wyceniano na niemal 4,87 zł, a dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego na blisko 5,02 zł.

