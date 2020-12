Złoty wrócił do poziomu stabilizacji

Po wtorkowym spadku do 4,45, kurs EUR/PLN wrócił w okolice 4,485, co - zdaniem analityka Banku Millennium Mateusza Sutowicza - potwierdza na najbliższe dni scenariusz stabilizacji w okolicach poziomu 4,475. Jego zdaniem rentowności papierów 2-letnich powinny w najbliższym czasie obniżyć się o kilka pb po tym, jak we wtorek znalazły się najwyżej od początku września.

- Kurs EUR/PLN znajduje się obecnie na poziomach z końca ubiegłego tygodnia. Środowe zanegowanie wtorkowej euforii odbieram jako sygnał potwierdzający scenariusz stabilizacji. Spodziewam się, że w najbliższych dniach, a być może nawet do połowy grudnia, eurozłoty pozostanie w okolicy 4,475 - powiedział Mateusz Sutowicz.

Jak zauważył, po przejściowym wtorkowym umocnieniu złotego do około 4,45/EUR, kurs w trakcie środowej sesji wzrósł o ponad 3 grosze i wrócił w okolice 4,485.

W środę na krajowym rynku długu rentowności SPW poszły lekko w górę, na środku i długim końcu krzywej, a krótki koniec wrócił w okolice poziomu 0,07 proc.

- Na rynku długu mamy do czynienia z wyraźnym wzrostem apetytu inwestorów na aktywa ryzykowne, w efekcie czego tanieje dług, a rentowności rosną. W mojej ocenie taki ruch nie powinien być trwały, zwłaszcza na krótkim końcu krajowej krzywej rentowności - powiedział Mateusz Sutowicz

Ocenił, że po wtorkowym wzroście dochodowości papierów 2-letnich do poziomu 0,07 proc., notowanym ostatnio na początku września, krótki koniec krzywej powinien w najbliższym czasie zejść w okolice 0,04 proc. Spodziewa się, że w tym czasie długi koniec pozostanie w okolicy 1,25 proc.

- Ostatnie wzrosty na całej długości krzywej wiązały się m.in. z informacjami o programach szczepień, planach stymulusa fiskalnego w USA czy postępami w negocjacjach brexitowych. O spadku rentowności 2-latek decydować powinny czynniki krajowe, czyli w dalszym ciągu duża nadpłynność sektora bankowego - wyjaśnił.

- Z kolei po krótkim okresie stabilizacji, rentowności papierów 10-letnich mogą w kolejnych tygodniach zwyżkować. W miarę zbliżania się nowego roku rynek będzie wyceniał plany emisji nowego długu na 2021 r., które jak wiemy będą duże, a tradycyjnie skoncentrowane są w I kw. - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,951 proc. (+1.7 pb), a niemieckich -0,516 proc. (+0,6 pb).