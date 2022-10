Złoty wyraźnie mocniejszy do dolara, nieco słabszy do euro

Złoty w poniedziałek wyraźnie, bo o przeszło 1 proc. umocnił się do dolara. Nieznacznie, bo o 0,1 proc. stracił w stosunku do euro.

Złoty w poniedziałek wyraźnie, bo o przeszło 1 proc. umocnił się do dolara, który ok. godz. 17 kosztował nieco ponad 4,89 zł. Z kolei w stosunku do euro złoty stracił 0,1 proc. Wspólna waluta ok. godz. 17 kosztowała 4,8 zł. W stosunku do franka szwajcarskiego kurs złotego prawie się nie zmienił i wynosił 4,91 zł.

