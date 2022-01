Złoty z impetem wkroczył w nowy rok. Pomogło stanowisko NBP

Złoty rozpoczął 2022 rok od umocnienia – to efekt oczekiwania na kolejne podwyżki stóp procentowych w Polsce. Wygląda jednak na to, że rynek zdyskontował już najbliższą decyzję Rady Polityki Pieniężnej – we wtorek, 11 stycznia, nasza waluta wyhamowała marsz w górę.

"W wycenie krajowej waluty widać powoli efekt podwyższania stóp procentowych, ale też coraz bardziej klarowną komunikację banku centralnego z rynkiem. Po ostatniej konferencji prasowej niemal pewnym jest, że koszt pieniądza będzie rósł, a docelowy poziom rynek szacuje pomiędzy 3,5-4 proc. stopy referencyjnej (skłaniam się bliżej dolnych poziomów). W takim środowisku złoty wciąż ma przestrzeń do umocnienia" – oceniają analitycy DM TMS Brokers.Paradoksalnie argumentem za umocnieniem złotego były wyższy niż oczekiwany wstępny odczyt inflacji za grudzień (8,6 proc.), co - w połączeniu z nader obiecującymi danymi z realnej gospodarki - zwiększa prawdopodobieństwo, że do podwyżek stóp rzeczywiście dojdzie. To też przyczyna wyhamowania tendencji wzrostu wartości dolara."Być może jednak wzrostowy ruch EURUSD wynikał bardziej z publikacji zaskakująco wysokiego odczytu inflacji w strefie euro, który podsycił oczekiwania, że EBC będzie musiał zweryfikować dotychczasowe stanowisko (wzrost inflacji jest 'przejściowy' i nie ma powodu do działania)" – tłumaczą ekonomiści PKO BP.We wtorek złoty przestał się umacniać, a kurs się ustabilizował – a to może oznaczać, że rynek właśnie skonsumował najbliższą podwyżkę stóp w wycenach złotego. I wiele wskazuje, że na tych poziomach złoty zakotwiczy na dłużej.Analitycy nie wykluczają wprawdzie, że po tak stosunkowo szybkim umocnieniu może czkać nas korekta notowań. lecz w dłuższej perspektywie kurs euro na poziomie 4,50 może się przynajmniej na parę miesięcy okazać kursem równowagi.- W najbliższych dniach widzimy ryzyko korekty i odbicia notowań w kierunku 4,57 zł za euro. Podobnie kurs dolara może zawracać po zbliżeniu się do bariery 4,00 zł – przewiduje Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.Specjliści wskazują jednak, że złotemu może zaszkodzić polityka. "Jak to na rynkach finansowych bywa, inwestorzy, w obliczu twardych działań (stopy procentowe), pozostawili z boku kwestie polityczne (konflikt na linii Warszawa-Bruksela). Te jednak mogą się objawiać jako czynniki ciążące krajowej walucie" – oceniają analitycy TMS Brokers.