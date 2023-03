Złoty zyskał w stosunku do głównych walut

Złoty we wtorek po południu umocnił się do euro, które ok. godz. 17 kosztowało 4,69 zł, oraz do dolara, którego cena spadła do 4,35 zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

We wtorek po południu kurs euro do złotego obniżył się o ponad 0,2 proc. i wspólna waluta ok. godz. 17 kosztowała 4,69 zł. Także dolar stracił do złotego prawie 0,8 proc. i kosztował ok. godz. 17 nieco ponad 4,35 zł. Także frank szwajcarski potaniał w stosunku do złotego i kosztował nieco ponad 4,71 zł.

We wtorek rano euro kosztowało prawie 4,71 zł, dolar blisko 4,40 zł, a frank szwajcarski ponad 4,72 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl