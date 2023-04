Złoty zyskał wobec euro i dolara, stracił do franka szwajcarskiego

W czwartek po godz. 17.15 polska waluta umocniła się względem euro o 0,24 proc., do ponad 4,63 zł oraz wobec dolara amerykańskiego o 0,83 proc., do ponad 4,19 zł. Złoty tracił natomiast do franka szwajcarskiego 0,09 proc., za którego trzeba było zapłacić około 4,72 zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W czwartek ok. godz. 7.00 złoty osłabiał się względem kursu otwarcia o 0,08 proc. do euro, do ponad 4,65 zł; stracił 0,04 proc. wobec dolara amerykańskiego, którego wyceniano powyżej 4,23 zł. Polska waluta zyskała za to 0,02 proc. względem franka szwajcarskiego, który kosztował blisko 4,72 zł.

Czy jesteśmy w najgorszym momencie dla gospodarki i będzie tylko lepiej? Rozmawiamy z prezesem PFR, prawą ręką Mateusza Morawieckiego

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl