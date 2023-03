Złoty zyskał względem dolara; stracił wobec euro i franka szwajcarskiego

W czwartek ok. godz. 7.00 polska waluta zyskała na wartości względem dolara amerykańskiego, a straciła wobec euro i franka szwajcarskiego. Dolar kosztował blisko 4,44 zł, euro 4,68 zł, a frank szwajcarski 4,72 zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

We czwartek ok. godz. 7.00 złoty umocnił się względem kursu otwarcia o 0,09 proc. do dolara amerykańskiego, którego wyceniano na blisko 4,44 zł. Stracił natomiast 0,03 proc. względem euro, które kosztowało 4,68 zł i 0,15 proc. względem franka szwajcarskiego, który kosztował 4,72 zł.

We środę ok. godz. 17.00 euro kosztowało 4,67 zł, dolar 4,43 zł, a frank szwajcarski 4,71 zł.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl