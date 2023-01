Złoty zyskuje do euro i franka, stabilny do dolara

Polska waluta zyskuje we wtorek około godziny 17.10 do euro 0,06 proc., a do franka szwajcarskiego 0,19 proc. Kurs polskiej waluty najmniej zmieniał się wobec dolara, umacniając się o 0,01 proc.

Euro we wtorek wieczorem było wyceniane na 4,69 zł, frank na 4,74, a dolar na 4,37 zł.

We wtorek rano kursy głównych walut znajdowały się na podobnych poziomach. Złoty umocnił przed godziną 16.00, kiedy za euro trzeba było zapłacić 4,68 zł, za dolara 4,35 zł, a za franka 4,73 zł. Umocnienie zostało zniwelowane w ciągu godziny i polska waluta praktycznie powróciła do poziomów notowanych rano.

