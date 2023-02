Złoty zyskuje do euro, traci do dolara

Złoty w środę zyskał nieco do euro, które ok. godz. 17 kosztowało 4,76 zł, ale za to stracił do dolara.

Złoty w środę zyskał niespełna 0,2 proc. do euro, które ok. godz. 17 kosztowało 4,76 zł, ale za to stracił do dolara nieco ponad 0,2 proc. Ok. godz. 17 amerykańska waluta kosztowała prawie 4,46 zł. Kurs złotego do franka szwajcarskiego prawie się nie zmienił, frank kosztował prawie 4,82 zł.

W środę rano euro kosztowało 4,77 zł, frank szwajcarski 4,82 zł, a dolar - 4,46 zł.

