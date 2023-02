Złoty zyskuje do głównych walut

We wtorek po południu polska waluta zyskała na wartości wobec euro, dolara i franka szwajcarskiego. Ok. godz. 17 euro kosztowało 4,77 zł, frank szwajcarski 4,83 zł, a dolar – 4,45 zł.

We wtorek ok. godz. 17 euro słabło wobec złotego 0,11 proc., do 4,77 zł. Z kolei dolar amerykański tracił względem polskiej waluty 0,26 proc., a jego wycena wynosiła 4,45 zł. Natomiast cena franka szwajcarskiego spadła o 0,34 proc., do 4,83 zł.

We wtorek popołudniem analitycy banku Pekao zwrócili uwagę na istotny wzrost notowań czeskiej waluty, która kosztowała równe 20 groszy. "Korona czeska tak mocna w stosunku do złotego, jak teraz, nie była nigdy" - napisali.

We wtorek rano euro kosztowało 4,78 zł, frank szwajcarski 4,85 zł, a dolar - 4,45 zł.

Czemu rząd nie chce u nas drugiego Berlina? Zobacz „Rządową ławę”

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl